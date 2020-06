Tiroler DTM-Pilot Auer: „Die anderen Fahrer sind keine Nasenbohrer“

„Ich fühl’ mich pudelwohl bei BMW“, erklärte der 25-Jährige. Das habe von Anfang an gepasst. Darum hat er beim Blick in die Zukunft auch so gar kein Bauchweh, obwohl es im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) noch nicht klar ist, ob 2021 überhaupt noch Rennen stattfinden. Der Kufsteiner tut sich in dem Punkt aber leichter: Vor wenigen Monaten saß er schon in einem Formel-E-Boliden. Auer will sich bereits heuer breit aufstellen, wird darum zusätzlich einige Auftritte in der GT-Serie absolvieren. Zugleich weiß er aber, dass am Ende des Tages immer die Leistung im Vordergrund steht: „Wenn du gewinnst, öffnen sich automatisch Türen.“