Innsbruck – Er wolle seinen Leserbrief als einen „Hilferuf“ verstanden wissen, meinte vor Kurzem Martin Schatz gegenüber der TT. Der Innsbrucker arbeitet in einem Altenheim. Seit Monaten würden seine Kollegen und er in einer Ausnahmesituation und immer noch „mit diesem Ding im Gesicht“ arbeiten. Die Masken gingen zu Lasten der eigenen Gesundheit. „Man atmet ständig die eigene Aus-Luft ein und bekommt teilweise Pickel im Gesicht“, meint Schatz. Alle Mitarbeiter in allen Heimen seien verpflichtet worden, Corona-Tests zu machen, dennoch müsse das Personal weiter Masken tragen. Sommerliche Temperaturen würden die Situation unerträglich machen. „Die Masken gehören weg. Und zwar sofort“, lautet das Fazit des Pflegemitarbeiters.