Strache und Gudenus im Clinch rund um Ibiza-Video

Wenn dieser konstatiere, „keine Ahnung“ von „Absprachen“ vor dem Treffen auf Ibiza gehabt zu haben, „dann stimmt das auch, denn es gab keine Absprachen“, befindet Gudenus. „Was er aber verdrängt, ist die Tatsache, dass ich ihn über die Existenz der angeblichen Oligarchin und ihr Vorhaben, in Österreich ihr Geld zu investieren, von Anfang an informiert und am Laufenden gehalten hatte.“ Beinahe täglich hätten ihn Leute gebeten, sie mit Strache zusammenzubringen, sagt der Ex-FPÖ-Klubchef. Und was die Investitionsideen anlangt: „Es war selbstverständlich, ihn zu unterrichten. Er wollte solche Leute auch immer kennen lernen.“