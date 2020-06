Ruf nach lokaler Versorgung mit Lebensmitteln

„Die Corona-Krise hat uns die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft vor Augen geführt: Vieles, was wir für selbstverständlich halten – etwa der Zugang zu gesunden Lebensmitteln –, kann durch Krisen oder Schocks auch in Österreich überraschend schnell ins Wanken geraten“, heißt es in einer Analyse der Universität für Bodenkultur.