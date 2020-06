30-Jähriger hantiert mit Waffe in Einkaufszentrum

Mit einer CO2-Waffe soll ein 30-Jähriger in der Vorwoche in einem Wiener Neustädter Einkaufszentrum hantiert haben. Eine eingeleitete Fahndung unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra war negativ verlaufen, der Verdächtige wurde zwei Tage später am Bahnhof der Statutarstadt vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war geständig.