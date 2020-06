Innsbruck – Bisher führte eine der Rolltreppen des Sillparks zu einer Oase inmitten des Alltags­trubels. Wer in den Vintage-­Möbeln des Cafés „Das Konzept“ Platz nahm, wurd­e umgarnt vom Aroma frisch gerösteten Kaffees, konnte an Latschen­kieferlikör nippen und kleine Geschenke kaufen. Elf Start-up-Unternehmen waren in einem Lokal vereint. „Doch als Folg­e von Corona können wir es uns nicht mehr leisten, das Café zu betreiben“, sagt Inhaber Alois Moosbauer.