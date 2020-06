„Feelgood-Studio“ für Senioren in Kufstein: Zeit, sich gut zu fühlen

Neben der täglichen Bewegung ist auch gezieltes Krafttraining ein wichtiger Faktor. „Kraftraining war einst verpönt. Es gab das Vorurteil, es würde nur dazu dienen, besser auszusehen. Dabei ist es gerade für ältere Menschen wichtig, um die Muskelmasse und Muskelfunktion zu erhalten. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt die Abnahme drastisch an Fahrt auf“, weiß Csapo.

Trainiert kann prinzipiell überall werden, die soziale Komponente ist für die meisten Menschen jedoch wichtig und fördert die Motivation. Das klassische Fitnessstudio ist für ältere Semester oft keine Option. Aus diesem Grund hat Eva Stiefler Ende Mai das „Feelgood Bewegungs-Studio“ in Kufstein eröffnet. „Unsere Hauptzielgruppe sind die Personen, die sich im Fitnesscenter nicht wohlfühlen und beweglich bleiben bzw. beweglicher werden möchten“, so Stiefler.

Die Idee kommt aus Norwegen, innerhalb der vergangenen vier Jahre haben dort schon über 40 Studios eröffnet. Auch in Österreich findet das Konzept großen Anklang, das erste „Feelgood-Studio“ eröffnete vergangenen Oktober in Mondsee. Nach nur zwei Monaten war die maximale Mitgliederzahl von 300 Personen erreicht. „Der Lizenzinhaber ist ein Freund von mir. Als ich von der Idee gehört habe, war ich gleich Feuer und Flamme, da es nichts Vergleichbares hierzulande gab. Daher habe ich beschlossen, in Kufstein Österreichs zweites Studio zu eröffnen“, erklärt Stiefler.