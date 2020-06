Testlauf für neuen E-Bus in Schwaz

Eine Verkehrsroute im Schwazer Stadtnetz wird schon seit dem Vorjahr mit einem E-Bus gefahren. Nun will das Unternehmen Schritt für Schritt die Dieselfahrzeuge gegen E-Busse austauschen und so einer positiven Klimabilanz näher kommen. Mit dem neuen Probelauf will man laut GF Alexander Ledermair die operativen Standards an neue Antriebsmittel anpassen. Die Erfahrungen daraus fließen dann auch an die Bushersteller für die technische Weiterentwicklung retour. (TT)