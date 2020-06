Ärztemangel in Tirol: Landeck ist „Hotspot“

Sein Kollege Martin Kössler, praktischer Arzt im Stadtteil Perjen, hatte seine Praxis vor wenigen Monaten zugesperrt. Eine Neubesetzung der beiden Stellen ist bisher nicht gelungen, wie Tirols Ärztekammerdirektor Günter Atzl am Freitag bestätigte. „In Landeck haben wir derzeit eine Konzentration an Unterversorgung mit Allgemeinmedizinern“, sagte Atzl. Nur in Kufstein sei die Lage ähnlich prekär wie in Landeck.