Neue Pläne für abgebranntes Altenwohnheim in Schwaz stehen

Schwaz – Am Abend des 30. November 2018 war wohl halb Schwaz auf den Beinen. Aus dem Dachstuhl des Altenwohnheimes Weidach mitten in der Stadt schlugen meterhohe Flammen. Unzählige Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Abend, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mittlerweile wohnen die Senioren in einem Container-Komplex, der im Park­areal des abgebrannten Altenheimes errichtet wurde. Eine Übergangslösung. Nun steht fest, wie das neue Altenwohnheim am 18.000 m² großen Grundstück der Barmherzigen Schwestern künftig aussehen soll. Die Gewinner des Architekturwettbewerbs sind die Arbeitsgemeinschaft Christian Öller und die Architekturb(r)auerei ZT aus Innsbruck.

Doch das Herzstück soll der Park zwischen Wohnbau und Altenwohnheim werden. „Auf rund 7500 m² entsteht in der Mitte ein öffentlich zugänglicher Grünbereich“, sagt Stadtbaumeister Gernot Kirchmair. Die Baumbestände werden in die Neugestaltung integriert. Dazu wurde laut Architekt Stefan Schusterschitz auch ein Landschaftsplaner hinzugezogen. Denn es sollte mehr als nur eine Grünfläche werden. „Uns hat die dazu passende Anordnung der Gebäude überzeugt, bei der mit den Höhen gespielt wird, und dass der Park auf der einen Seite komplett offen zugänglich ist und zudem in Richtung Kohlgasse in die Stadt hineinführt“, sagt Kirchmair.