Österreich-Urlaub boomt, Seequartiere ausgebucht

Von Matthias Christler

Wien – Erste Reihe fußfrei, das wird sich an den Kärntner Seen in diesem Sommer nur noch für Gäste ausgehen, die ihre Unterkunft direkt am Wasser bereits gebucht haben. Es zeigt sich, dass viele Österreicher zwar auf die Reise ans Meer, nicht aber aufs Schwimmen verzichten können. Laut einer aktuellen Umfrage wollen vier von zehn Österreich-Urlaubern nach Kärnten, auch die Steiermark und Salzburg sind sehr gefragt, gefolgt schon von Tirol.

In der Branche rechnet man, dass insgesamt „um 30 bis 40 Prozent mehr Österreicher in der Heimat Urlaub machen“, sagt Susanne Kraus-Winkler, die Obfrau des Fachverbandes der Hotellerie. Das würde bedeuten, das heuer bis zu zehn Millionen mehr Nächtigungen von Österreichern in heimischen Unterkünften verzeichnet werden als im Sommer 2019. „Die Buchungslage ist in einigen Bereichen stark, bei Wellness- und Thermen-Hotels zum Beispiel. Aber besonders am See bekommt man oft nicht mehr, was man will, und man muss in die zweite See-Reihe“, dämpft Kraus-Winkler die Erwartung auf den ungetrübten Blick aufs Wasser.

Von Tourismus-Vertretern aus Kärnten heißt es, dass „es noch freie Unterkünfte in den Seengebieten gibt“, aber vor allem Angebote „in alpinen Lagen noch bereitstehen“ würden. Der Geschäftsführer des Steiermark-Tourismus, Erich Neuhold, spricht ebenfalls von einer guten Buchungslage, aber noch genug freien Quartieren, er empfiehlt jedoch, schon „rechtzeitig zu buchen“. Denselben Tipp gibt Hannah Pedevilla von der Österreich Werbung: „Wer noch in diese Regionen will, sollte besser früher als später dran sein.“

Diese Empfehlung gilt allen voran für Urlauber, die zu einem fixen Termin verreisen wollen oder müssen. Allerdings zeigt die Buchungslage auch, dass sich die Hauptreisezeit heuer nach hinten ausdehnt. Der eine oder andere dürfte die Situation in seinem bevorzugten Urlaubsland abwarten und dann entscheiden, wohin es geht. Hotellerie-Obfrau Kraus-Winkler sagt dazu: „Einiges, was im Frühsommer nicht gebucht wird, wird in den Herbst verlegt.“

Während Tirol in den vergangenen Jahren bei den Nächtigungen im Sommer hinter der Steiermark, Kärnten, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich auf dem sechsten Platz im Bundesländervergleich lag, deutet sich an, dass man heuer aufholt. „Wenn der Österreicher in Österreich Urlaub macht, dann landen wir heuer auf Platz vier, noch vor Oberösterreich und Niederösterreich“, zitiert Florian Neuner von der Tirol Werbung aus einer aktuellen marketagent-Umfrage für Servus TV. 17 Prozent der Befragten haben bereits einen Urlaub in Tirol gebucht oder geplant. In Salzburg sind es 19, in der Steiermark 31 und in Kärnten gar 41 Prozent.