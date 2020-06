Herz-Jesu-Prozessionen mit Abstand, Wahl von neuem Schützenchef

Tiefenthaler selbst wird dabei nicht mehr an der Spitze der Schützen stehen, denn heute Nachmittag wird ein neuer Landeskommandant gewählt. Entweder wird Thomas Saurer aus Axams oder sein Stellvertreter, Christian Meischl aus Lans, seine Nachfolge antreten. Gestern machte Tiefenthaler bei der traditionellen Herz-Jesu-Prozession am Weerberg sozusagen seinen Abschiedssalut.

Innsbrucks Bischof Hermann Glettler rief gestern während eines Pressegesprächs die „alltagsrelevante und krisentaugliche Spiritualität“ des Festes in Erinnerung. „Auch wenn das manchmal von einer Schlacke an Kitsch und fehlgeleitetem Patriotismus zugedeckt wird.“ Im Jahr 1796 hätten die Tiroler ihr Land in höchster Not dem Herz Jesu anvertraut und auch jetzt, in den herausfordernden Zeiten der Corona-Krise, können sie sich ihm wieder zuwenden, sagte Glettler. (pn, bfk)