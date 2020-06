Diözese Innsbruck gedenkt ihres Patrons Petrus Canisius

Innsbruck – Pater, Prediger, Kirchen-Pionier – Petrus Canisius hat im 16. Jahrhundert mit dazu beigetragen, die katholische Kirche nach dem Schock der Reformation aus der Lethargie zu führen. Der Jesuit und Heilige hat viele Jahre in Tirol gewirkt. Im Gedenken an seinen 500. Geburtstag soll der Patron der Diözese Innsbruck im kommenden Jahr ausgiebig gewürdigt werden.

„In der Krise seiner Zeit war er jemand, der Mut gemacht hat“, sagte der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler gestern bei der Erstpräsentation der Pläne für das „Petrus Canisius Jahr 2021“. Nachdem Martin Luther mit seinen Thesen der Kirche schwer zugesetzt hatte, habe Canisius Neues gewagt. Er stehe „für eine Erneuerung in der Kirche“, die diese auch heute wieder brauchen könne.

Bischofsvikar Jakob Bürgler leitet die Vorbereitung für das Festjahr. „Den kommenden Herbst sehen wir als Motivationszeit“, sagte er gestern. „Wir wollen so viele Menschen wie möglich dazu bringen, mitzumachen.“ Laut Bürgler starte ab Jänner 2021 dann der eigentliche Feier-Reigen. Bis zu 500 Veranstaltungen, davon viele in sehr kleinem Rahmen, sind geplant. Aber auch ein Musical zum Leben des Pe­trus Canisius wurde in Auftrag gegeben.