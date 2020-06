New Yorker Carnegie Hall bleibt bis Jänner 2021 geschlossen

In der New Yorker Carnegie Hall werden wegen der Coronakrise bis mindestens 6. Jänner 2021 keine Konzerte stattfinden. „Das war für uns eine sehr schwere Entscheidung, aber die Sicherheit der Künstler, des Publikums und unserer Mitarbeiter geht vor“, erklärte Clive Gillinson, der kaufmännische und künstlerische Leiter der Carnegie Hall.

Eine ursprünglich für den 7. Oktober angesetzte Gala zur Eröffnung der neuen Saison werde es im Herbst virtuell geben, teilte das Haus mit. Die 1891 eröffnete Carnegie Hall zählt zu den berühmtesten Konzerthäusern der Welt und hatte am 13. März den Spielbetrieb eingestellt. In ihren drei Sälen waren in der Saison 2018/2019 fast 700 Konzerte gehalten worden.