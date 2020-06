Keine Einigung auf EU-Gipfel zu Corona-Wiederaufbauplan

Der EU-Videogipfel zum Wiederaufbauplan nach der Coronakrise ist am Freitag ohne Einigung zu Ende gegangen. Es habe keine wesentlichen Annäherungen gegeben, hieß es in EU-Ratskreisen. EU-Ratspräsident Charles Michel will nach Angaben von Diplomaten Mitte Juli einen „echten“ EU-Gipfel in Brüssel einberufen, um weiter nach einem Konsens zu suchen.