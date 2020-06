Gedenken in den USA an Sklaverei-Abschaffung

Inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus erinnern die USA am Freitag an das Ende der Sklaverei in ihrem Land vor 155 Jahren. In Städten von New York bis Los Angeles sind am inoffiziellen Gedenktag „Juneteenth“ Demonstrationen, gemeinsame Gebete und Feste geplant. Am 19. Juni 1865 verkündete ein General der Unionstruppen in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven.

In New York sind dutzende Veranstaltungen geplant, unter anderem ein Marsch zum Rathaus unter dem Motto „Gerechtigkeit, Würde und Gleichheit“. In Chicago wird eine „Black Lives Matter Block Party“ gefeiert. In Tulsa in Oklahoma ist unter dem Motto „Auch ich bin Amerika“ eine Kundgebung angekündigt. US-Präsident Donald Trump will dort am Samstag seine erste Wahlkampfkundgebung seit Lockerung der Corona-Restriktionen abhalten - ausgerechnet an jenem Ort, an dem ein weißer Mob 1921 bis zu 300 Schwarze tötete. Kritiker sehen in der Orts- und Terminwahl für Trumps Auftritt eine gezielte Provokation.