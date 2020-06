Zypern öffnet sich weiter - keine Coronatests mehr nötig

Touristen aus Österreich und 21 weiteren Staaten brauchen ab diesem Samstag keinen Coronatest mehr vorlegen, um nach Zypern zu reisen. Dies berichtete das Staatsfernsehen (RIK) unter Berufung auf die Regierung in Nikosia am Freitag. Unter diesen Ländern sind auch Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein. Zypern hatte seine Flughäfen für zahlreiche Staaten bereits am 9. Juni geöffnet.