Appelle zu Aufnahme von Flüchtlingen und mehr Hilfe vor Ort

Anlässlich des Weltflüchtlingstages am Samstag haben mehrere Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen sowie Politikerinnen an die Bundesregierung appelliert, Geflüchtete aus griechischen Camps aufzunehmen sowie die Hilfe vor Ort deutlich aufzustocken. Ansonsten drohe eine humanitäre Katastrophe. Die Mittel müssten dauerhaft erhöht werden, forderte etwa Caritas Präsident Michael Landau.

Das Rote Kreuz sprach sich erneut für die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aus den völlig überfüllten griechischen Camps auf den Inseln aus. Österreich habe eine „humanitäre Verantwortung, die über Hilfslieferungen hinaus geht. Mit einem kleinen Akt der Solidarität können wir gemeinsam eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa verhindern“, sagte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Österreich hatte in den vergangenen Monaten zwar Container nach Griechenland geliefert, vor allem aber die ÖVP ist strikt gegen die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland. Derzeit leben auf den Ägäis-Inseln rund 40.000 Schutzsuchende, ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.

Der Samariterbund schlug in dieselbe Kerbe. Die Regierung müsse „endlich zeigen, dass sie die Situation ernst nimmt, und sollte eine starke Stimme der Menschlichkeit werden“, betonte Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. Ignoranz könne zu einer nächsten humanitären Katastrophe führen und bewaffnete Konflikte zur Folge haben, die wiederum Flüchtlingsströme erzeugen, so Hundsmüller.

Die asylkoordination österreich bezeichnete die Entwicklungen in der heimischen Asylpolitik als „beunruhigend“, sie würden an die „Grundfesten des Asylrechts“ gehen. „Schöne Reden“ reichten nicht mehr, der Weltflüchtlingstag müsse zum „Kampftag“ werden, so der Sprecher Lukas Gahleitner-Gertz. „Die Erosion der Geltung und Durchsetzung des Asylrechts erleben wir seit Jahren - die Dimensionen allerdings, die wir in den letzten Monaten beobachten müssen, die sind neu“, sagte er etwa unter Verweis auf die ablehnende Haltung zur Umverteilung innerhalb der EU und den Missständen bei der Schubhaft.