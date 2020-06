Alex Zanardi bei Handbike-Unfall schwer verletzt

Der nach einem Rennunfall beinamputierte frühere Formel-1-Pilot Alex Zanardi hat am Freitag bei einem Unfall mit seinem Handbike schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Website „tuttobiciweb“ verlor der 53-Jährige bergab die Kontrolle und prallte gegen einen LKW. Er soll ein Polytrauma erlitten haben, in kritischem Zustand sein und wurde per Helikopter in ein Spital in Siena gebracht.