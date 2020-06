Coronavirus - Saudi-Arabien öffnet Moscheen in Mekka

Saudi-Arabien will die seit drei Monaten wegen der Corona-Krise geschlossenen Moscheen in der heiligen Stadt Mekka am Sonntag wieder öffnen. Das berichtete das staatliche Fernsehen unter Berufung auf eine Entscheidung des Ministeriums für islamische Angelegenheiten.

Obwohl das Königreich strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unternommen hat, stieg die Zahl der Infektionen in den vergangenen Tagen allerdings an. Saudi-Arabien ist der von der Pandemie am stärksten betroffene Golfstaat. Die Behörden meldeten bisher 150.000 Infektionsfälle, fast 1.200 Menschen starben an den Folgen von Covid-19.