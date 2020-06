Nach Auslandsaufenthalt positiv auf Coronavirus getestet

Ein 25-Jähriger ist in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt war. Er entwickelte ab 14. Juni Symptome und klagte zuvor bereits über Unwohlsein, ein durchgeführter Test verlief jedoch negativ. Erst als sich sein Zustand verschlechterte und er in der Innsbrucker Klinik aufgenommen wurde, war ein PCR-Test positiv.

Der Mann war am 8. Juni in Wien/Schwechat gelandet und reiste um 17.30 Uhr mit dem Railjet in der zweiten Klasse nach Tirol und kam um 21.45 Uhr in Innsbruck an. Dort stieg der Mann auf die S-Bahn Richtung Telfs um und fuhr um 21.59 Uhr von Innsbruck nach Telfs. In Telfs kam er um 22.27 Uhr an. Er soll während der gesamten Fahrt mit dem Railjet und mit der S-Bahn einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben und zu jedem Fahrgast mindestens zwei Meter Abstand gehalten haben.