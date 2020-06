Rubinowitz und Quehenberger in der pmk: Dosenbier am Klebstoffsee

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Vor ziemlich genau sechs Jahre traten die Mäuse um Tex Rubinowitz – damals quasi frischgebackener Bachmann-Preisträger – beim großen pmk-Fest in der Innsbrucker Bogenmeile auf. Am Donnerstag und Freitag kehrten mit Rubinowitz und den Tiroler Keyboarder Philipp Quehenberger zwei der zumeist vier Mäuse in die pmk zurück. Es galt nicht nur den performativen Betrieb der Plattform mobiler Kulturinitiativen wieder hochzufahren, sondern auch auf das Zukunftstheater der Gruppe Theater praesent einzustimmen. Das Prozedere war präzise getaktet, der pmk-Konzertbogenbunker weitläufig bestuhlt, Sitzplätze wurden charmant zugewiesen, mögliche Laufwege abgesteckt.

Auf der Bühne wurde zunächst gelesen. Rubinowitz hatte Zettel mitgebracht. Und denen entlockte er eine Detektivgeschichte, an der David Lynch seine Freude hätte: Ein Spezialist für seltsame Fälle ertränkt seinen Fatalismus in Dosenbier und soll seinen einstigen Therapeuten aus einer selbstgezimmerten Beziehungskrise holen. Vielleicht wurde eine Leiche zersägt. Vielleicht hilft ein Bratäpfelrezept weiter. Vielleicht hat Hendrik Ibsen einst in Innsbruck ein Stück mit „Kaugummiautomat“ überschrieben. Vielleicht ist das Gegenteil vom Gegenteil das Weihnachten der Neorealisten. Vielleicht ist alles aber auch ein großer Schwindel – und der Ermittler ein Trickster und enttarnt sich selbst als Täter. Philipp Quehenberger jedenfalls begleitet Rubino­witz’ Wortwanderung am „Klebstoffsee aus Resignation“ mit atmosphärischem Raunen.

Danach wird es lauter – und lautmalerischer. Qehenberger fingert zunächst durch ein elektronisch verstärktes Kleinod von beinahe barocker Schönheit, Rubinowitz rumort sich durch eine Zugfahrt, sorgt sich um junge Lungen und warnt vor einem möglichen Fall vom Bahnsteig. Spätestens jetzt wird klar: Die Performance – offizieller Titel : „Mit Aspirin düngt man keine Radieschen“ – ist durchweht von dem, was Marketing-erprobte Vordenker als „neue Normalität“ schönreden: Ein­e Gefahr geht um. Und die Angst vor der Gefahr ist nicht weniger gefährlich. „Fass mich nicht an“, singt Rubinowitz. „Spuck mich nicht an“, fordert er – und formt aus beiden eine wuchtig wummernd­e Hymne übers Social Distancin­g – und die Erschöpfung, die eben auch zur Ausnahmesituation gehört.