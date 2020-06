Innsbruck – Ende Dezember 2019 wurde eine neunseitige Zusammenfassung der Tourismusgesinnungsstudie des MCI – die mit 1500 Befragten diesbezüglich größte Erhebung seit 1997 – präsentiert. In Auftrag gegeben wurde die Studie über 17.500 Eur­o vom Land Tirol, der WK Tirol und den Tourismusverbänden. Einige Kernergebnisse: 98 Prozent der Tiroler schätzen die Bedeutung des Tourismus für Tirol als hoch ein, aber für 92 Prozent ist das Maximum an Touristen erreicht. 73 Prozent sehen sich vom touristischen Verkehr in der Lebens­qualität beeinträchtigt.