Kogler für „Beitrag der Millionenerben“

Wien – Zwei Milliarden Euro hat die Regierung im Zuge des Coronavirus-Hilfspakets für den Klimaschutz zugesichert. Zu wenig, wie Aktivisten meinen. Grünen-Vizekanzler Werner Kogler versicherte via Ö1-Mittagsjournal, dass es die Klimawende geben werde. Was die Wirtschaftskrise betrifft, möchte er – neben der Verlängerung der Kurzarbeit über den Herbst hinaus – höheres Arbeitslosengeld und eine Vermögenssteuer. Das sei jedoch mit der ÖVP „noch nicht paktiert“. Wenn die Staatsschuldenquote sinken solle, „werden Millionenerben und Stiftungsmilliardäre ihren Beitrag leisten müssen“. Die Grünen „würden das Steuersystem ganz umbauen“; es gehe aber darum, Kompromisse zu finden. In dem Fall sei das die ökologische Steuerreform gewesen. (TT)