Debatte um Zammer Spital, Oberhofer schlägt Integration in Tirol Kliniken vor

Innsbruck – Die notwendige finanzielle Rettungsaktion des Landes Tirol für das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams mit 18 Mio. Euro ist für den Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger ein weiterer Beweis, dass der ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg seinen Aufgaben nicht gewachsen ist: Gleichzeitig unterstützt er die von LA Markus Sint (Liste Fritz) geforderte Sonderprüfung des Landesrechnungshofs.

„Das Krankenhaus Zams muss in die Tirol Kliniken integriert werden.“ Das schlägt wiederum NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer vor. So könne man im operativen Geschäft und in der Verwaltung Synergieeffekte schaffen und dringend notwendige Einsparungen vornehmen. Auch eine einheitliche Finanzierung sei notwendig. (pn)