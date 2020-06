Protest gegen Denkmal in Niederlanden endet mit Festnahmen

Nach einer Demonstration gegen ein Denkmal aus der Kolonialzeit in Hoorn im Norden der Niederlande ist es zu heftigen Unruhen gekommen. Etwa 200 vorwiegend junge Leute hätten am späten Freitagabend randaliert und die Konfrontation mit der Polizei gesucht, sagte der Bürgermeister der Stadt, Jan Nieuwenburg, am Samstag im Radio. „Sie haben die Demonstration gezielt missbraucht.“