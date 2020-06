Leicester zu Hause gegen Abstiegskandidat Watford nur 1:1

Leicester City hat am Weg zum sicheren Champions-League-Platz Punkte liegen gelassen. Das Team von Ersatzmann Christian Fuchs musste sich am Samstag in der 30. Runde der englischen Fußball-Premier-League bei Watford mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben, hat als Tabellendritter aber zumindest bis zum Sonntag acht Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Watford liegt einen Zähler vor dem „roten Strich“.