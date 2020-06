Russland will an Abrüstungsvertrag mit den USA festhalten

Kurz vor dem Beginn von Gesprächen über eine mögliche neue atomare Abrüstungsvereinbarung drängt Russland auf eine Neuauflage des Vertrags mit den USA. Das wäre richtig und logisch, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Samstag der Agentur Interfax. „Die Vereinbarung ist aber nicht das Ein und Alles.“ Die Verhandlungen auf Diplomatenebene sollen am Montag in Wien beginnen.