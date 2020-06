Wiesberger übernahm Führung bei Golf-Staatsmeisterschaft

Bernd Wiesberger hat am Samstag bei den Golf-Staatsmeisterschaften im GC Zell am See/Kaprun die Führung übernommen. Der von Rang drei gestartete Burgenländer schaffte auf der dritten Runde elf Birdies bei nur einem Bogey, spielte damit eine 62er-Runde (10 unter Par) und geht mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Steirer Matthias Schwab in den Finaltag.