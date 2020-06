2. Liga-Derby Blau Weiß Linz gegen Juniors endete 2:2

Das Derby in der 2. Fußball-Liga zwischen dem FC Blau Weiß Linz und dem FC Juniors OÖ hat am Samstag mit einem 2:2 geendet. Die Gastgeber gingen durch Aleksandar Kostic (50.) und Oliver Filip (77.) zweimal in Führung, den nach Gelb-Rot für Lukas Burgstaller ab der 49. Minute numerisch geschwächten Juniors gelang dank Rene Gartler (66./Elfmeter) und Patrick Plojer (95.) jeweils der Ausgleich.