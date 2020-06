Messerstecherei mit mehreren Opfern in britischem Park

In einem Park im südenglischen Reading sind am Samstag offenbar mehrere Menschen bei einer Messerstecherei verletzt worden. Dies berichteten Medien unter Berufung auf Videos, die auf Twitter veröffentlicht wurden. Darauf sind im Blut liegende Körper zu sehen, an denen offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Innenministerin Priti Patel zeigte sich „zutiefst beunruhigt“.