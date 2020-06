Drei Tote bei Messerangriff in britischer Stadt Reading

In Großbritannien sind laut einem Medienbericht drei Personen bei einem Messerangriff getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Stadt Reading ereignet und werde von der Polizei als „willkürlicher Angriff“ behandelt, berichtete der „Telegraph“. Andere Medien berichteten von mehreren Personen, die verletzt oder getötet worden sein könnten.