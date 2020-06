Erste Trump-Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump wieder eine Massenkundgebung abgehalten. Trump wurde am Samstagabend in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma von Tausenden Anhängern mit „USA, USA, USA“-Rufen empfangen. Dennoch waren deutlich weniger Menschen erschienen als erwartet. „Wir fangen unseren Wahlkampf an“, sagte Trump. „Ihr seid Krieger“, so Trump zu seinen Unterstützern.