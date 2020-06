„Sea-Watch 3“ mit 211 Migranten darf auf Sizilien anlegen

Die 211 Migranten sollen an Bord der Fähre „Moby Zaza“ gehen, wo sie sich wegen der Coronavirus-Pandemie in Italien einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen müssen. Danach können sie an Land gehen. „Wir kritisieren die Quarantäne auf See, aber wir akzeptieren den Transfer im Interesse der Gäste. Wir wollen den Einsatz im Mittelmeer wieder aufnehmen“, twitterte Sea Watch. Am Samstagabend war bereits das italienische Rettungsschiff „Mare Jonio“ mit 67 Migranten im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen.