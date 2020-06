Polizist in OÖ bei Verkehrskontrolle von Auto erfasst

Ein Polizist ist am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle auf der Innviertler Straße (B137) in Kallham (Bezirk Grieskirchen) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 57-Jährige wollten einen Pkw anhalten, was ein nachkommender Autofahrer übersehen haben dürfte. Er krachte auf dessen Heck. Der getroffene Wagen wurde nach vorne geschleudert und fuhr den Beamten nieder.