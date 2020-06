Westendorf, Innsbruck – Sie wird schön langsam zur unendlichen Geschichte: die Entscheidung, wie es mit dem Schwimmbad Westendorf weitergeht. Das Bad ist in die Jahre gekommen und könnte eine Sanierung gut gebrauchen. Daher war man in Westendorf auf der Suche nach Alternativen, und die hatte man in einem möglichen Seeprojekt schließlich gefunden. Doch ob es nun ein neuer Badesee wird oder ein saniertes Schwimmbad, ist nicht zuletzt von der Landeshauptstadt abhängig.