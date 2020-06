Belastungen durch Corona-Krise: Dornauer für begünstigte Rückzahlungen

Der Tiroler SPÖ-Chef erinnert dabei an das frühere Modell im Burgenland unter Landeshauptmann Hans Niessl. „Bei einer Laufzeit der Darlehen von 27,5 Jahren konnten die Darlehensnehmer – sofern sie bereits Eigentümer des Hauses oder der Wohnung waren – frühestens nach dem fünften und spätestens bis zum 22. Jahr den Restbetrag mit großzügigem Rabatt zurückzahlen.“ Der Mindestnachlass habe aufgrund des in den letzten zehn Jahren stark rückläufigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt 20 Prozent betragen. Für Dornauer würde „diese Maßnahme direkt bei den Menschen ankommen, ihnen eine Perspektive geben“. Darüber hinaus käme auch das Land schnell zu frischem Geld, welches direkt wieder in konjunkturelle Maßnahmen investiert werden könnte.