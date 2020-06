Libyen sieht in Ägyptens Warnung Kriegserklärung

Die Einheitsregierung in Libyen hat die Drohung Ägyptens mit einer Militärintervention in dem Nachbarland als „Kriegserklärung“ angeprangert. Diese Drohung sei ein „feindseliger Akt, eine direkte Einmischung und kommt einer Kriegserklärung gleich“, erklärte am Sonntag die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis.