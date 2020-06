Lateinische Messen und keine Prozession: Imsterberg hadert mit dem Pfarrer

Imsterberg – Es gärt gewaltig in Imsterberg. Und zwar zwischen einem Großteil der Bevölkerung und dem sehr traditionsbewussten Pfarrer Stephan Müller. Seit Jahren wird von vielen der Volksaltar vermisst, die Messen werden abgekehrt vom Volk am Hochaltar zum Teil auf Latein gelesen, die Kommunion gibt es in den Mund – und das Ganze am wieder errichteten Speisgatter vor dem Altarraum. Zu Fronleichnam kam es – wie die TT berichtete – zu einer Plakataktion gegen den Priester, am Sonntag ließ dieser die Herz-Jesu-Prozession durch den Ort ausfallen. Und heute ist bei Bischof Hermann Glettler in Innsbruck eine Aussprache mit dem Pfarrer sowie Vertretern des öffentlichen Lebens in Imsterberg angesetzt. Der ebenfalls geladene Bürgermeister Alois Thurner „will klare Verhältnisse“. Man brauche „eine Lösung, damit die Leute konfliktfrei und ohne Sorge in die Kirche gehen können“, so Thurner im TT-Gespräch.