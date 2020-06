Heimatmuseum eröffnet: 3500 Jahre Ehrwalder Geschichte in vier Sälen

Ehrwald – Das Außerfern ist um ein ambitioniertes Heimatmuseum reicher: In Ehrwald wurde am Sonntag die neue Heimstatt des Museumsvereins eröffnet. Über mehr als 800 Exponate kann die Mannschaft um Obmann Peter Steger verfügen. In vier Sälen sind Sonder- und Dauerausstellungen eingerichtet.