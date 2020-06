Ärztenotstand in Landeck: „In Landeck sind Strukturen krank“

Landeck – Warum hat sich der Ärztenotstand zuletzt in Landeck zugespitzt? Wie berichtet, sind neben Facharztstellen auch zwei Kassenstellen für Allgemeinmediziner ausgeschrieben – seit Monaten. Nachdem sich zwei Praktiker in den Ruhestand verabschiedet hatten, müssen deren Patienten jetzt bei anderen Hausärzten anklopfen.

Der Wahlarzt Peter Gamper, Allgemeinmediziner und Unfallchirurg, hatte seine Ordination in Landeck-Bruggen zuletzt auch für ÖGK-Versicherte geöffnet. Ab 1. Juli wird er wieder ausschließlich als Wahlarzt tätig sein. „Die Situation in Landeck ist problematisch“, zeigt er auf und spricht von „kranken Strukturen“. „Gerade für Jungärzte ist die Bezirksstadt unattraktiv. Als Allgemeinmediziner hat man keine Hausapotheke, die für Landärzte in den Tälern ein zweites finanzielles Standbein bedeutet.“