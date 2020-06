Partei von Präsident Vucic gewinnt Parlamentswahl in Serbien

Die von der Opposition weitgehend boykottierte Parlamentswahl in Serbien hat die Macht von Präsident Aleksandar Vucic massiv gestärkt. Die von Vucic geführte rechtsnationale Serbische Fortschrittspartei (SNS) kam am Sonntag auf 63 Prozent der Stimmen und erlangt damit eine Dreiviertelmehrheit im Parlament.

Das teilte die Wahlforschungsgruppe CESID nach beinahe vollständiger Auszählung der Stimmen in der Nacht auf Montag mit. Die SNS wird in der neuen Volksvertretung 189 von 250 Mandaten haben statt wie bisher 105 und erhöht damit ihren Anteil an den Parlamentssitzen von 42 auf 76 Prozent.

Zugleich war die serbische Wahl am Sonntag der erste solche Urnengang in einem europäischen Land, seit sich die Corona-Pandemie über den Kontinent ausgebreitet hat. In den fast 8.400 Wahllokalen herrschte für das Wahlpersonal Maskenpflicht, den Wählern war das Tragen einer Maske empfohlen worden. Gewählt wurden am Sonntag auch die Abgeordnetenkammer der halbautonomen Nordprovinz Vojvodina, wo eine bedeutende ungarische Minderheit lebt, sowie Gemeindevertretungen im ganzen Land.