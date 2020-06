Innsbruck – Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, auch wenn die Reise nur von Innsbruck nach Wien geht. In Corona-Zeiten ist auch das etwas Besonderes. Nach monatelanger Pause fanden sich gestern nachmittags an die 30 Passagiere samt Mund-Nasen-Schutz am heimischen Airport ein. Mit Maske am Check-in, mit Maske bei der Sicherheitsschleuse und beim Boarding. „Überall dort, wo wir den einen Meter Sicherheitsabstand nicht sicher einhalten können“, erklärt Flughafensprecher und Prokurist Patrick Dierich gegenüber der TT.