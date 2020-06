Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russland in Wien

Die Gespräche zwischen den USA und Russland über die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start haben am Montagvormittag in einem Wiener Palais begonnen. Das Treffen findet hinter verschlossenen Türen statt, die USA will am Dienstag über den Inhalt informieren. Washington stellt das Abkommen in Frage, Russland drängt unteressen auf eine Verlängerung.