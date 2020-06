Volksanwaltschaft kritisiert Aus für Heimopferkommissionen

Wer sich von einer Behörde der Stadt Wien nicht korrekt behandelt fühlt, kann sich an die Volksanwaltschaft (VA) wenden. Diese Möglichkeit nutzten 2019 insgesamt 1.198 Wienerinnen und Wiener. Das sind 12 Prozent mehr als 2018. In 283 Fällen stellte die Volksanwaltschaft einen Missstand fest. Kritik gibt es u.a. daran, dass keine neuen Heimopferrenten mehr beantragt werden können.

Die Volksanwaltschaft tritt in Kontakt mit den betreffenden Behörden und kann Missstände feststellen. Das tat sie 2019 in 283 Fällen. Ein Beispiel betrifft eine Wienerin, die um Wohnbeihilfe angesucht hatte. Diese wurde ihr zwar genehmigt. Auf dem Bescheid war allerdings nicht ersichtlich, wie die Höhe der Beihilfe berechnet wurde. „Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes müssen Bescheide überprüfbar sein“, erklärte Volksanwalt Werner Amon (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Daher habe er die Stadt Wien aufgefordert, für Transparenz zu sorgen. Diese habe reagiert und angekündigt, die Empfehlung im Zuge einer Reform der Wohnbeihilfe zu berücksichtigen.