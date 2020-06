47. „Licht ins Dunkel“ brachte 16,9 Millionen Euro ein

Bei der 47. Kampagne von „Licht ins Dunkel“ sind 16,9 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Damit wurde das Vorjahresergebnis um knapp 500.000 Euro übertroffen, teilte der ORF als Initiator am Montag mit. Über den Soforthilfefonds konnten 5.243 Familien und 13.800 Kindern geholfen und in ganz Österreich rund 400 Sozial- und Behindertenprojekte unterstützt werden.