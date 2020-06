„Brus Day“ lädt Künstler zur Aktion im öffentlichen Raum

Dort hatte Mautner auch eine „Sensation“ zu bieten: Eine Minute und 45 Sekunden dauert jener 8mm-Film, den Otto Mühl (Muehl) im Jahr 1965 von Brus‘ fotografisch ausführlich dokumentiertem „Wiener Spaziergang“ drehte. Zu sehen ist dabei nicht nur der Künstler, der weiß bemalt und mit einem schwarzen Strich in zwei Hälften geteilt an staunenden Passanten in der Wiener Innenstadt vorbeizieht, sondern auch das darauf folgende Zusammentreffen mit der Polizei.

Wer, was, wann und wo am 6. Juli genau passieren wird, ist noch offen. Nur wenige Künstler haben dem Veranstalter mitgeteilt, was sie vorhaben. Unter den vier teilnehmenden Künstlern, die ihre Pläne bekannt gegeben haben, ist etwa die Künstlerin Martina Reinhart, die ab 15 Uhr im Cafe „Heuer“ am Karlsplatz vor einer Staffelei sitzen und aus ihrem Buch „Geburt der Bilder“ vorlesen wird. Am Mozartplatz gibt es eine szenische Lesung aus der Produktion „The old house - Wiener Fensterdialoge“ der Theater- und Hörspielgruppe „Rubin“, Daniel Böswirth plant um 18 Uhr eine Aktion am Stephansplatz. Um 17 Uhr startet am Heldenplatz ein vom Kollektiv „SlowForward & SlowAbility“ organisierter Spaziergang, der den Spuren des Weges von damals bis zu Brus‘ Verhaftung an der Ecke Bräunerstraße/Stallburggasse folgt.