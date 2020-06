Coronahilfen: Maas sieht Kompromissbereitschaft Österreichs

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sieht bezüglich der Debatte um die EU-Coronahilfen trotz der unterschiedlichen Positionen Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Bei seinem Besuch in Rom am Montag nannte er konkret Österreich und die Niederlande.

Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft, in deren Mittelpunkt die Bewältigung der Coronakrise sowie die Verhandlungen über die Beziehungen zu Großbritannien nach der Brexit-Übergangsphase stehen werden, die Ende des Jahres ausläuft.

Maas sagte Italien die Hilfe der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bei der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Coronakrise zu. „Unsere dringlichste Aufgabe in Europa ist es jetzt, einen kraftvollen wirtschaftlichen und auch sozialen Neustart zu schaffen. Das ist auch die oberste Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft“, sagte Maas nach einem Treffen mit seinem italienischen Kollegen Luigi di Maio. „Wir wollen einen mutigen, aber wir wollen vor allen Dingen auch einen solidarischen Aufbruch. Und wir sind fest entschlossen, dabei kein Land in Europa zurückzulassen.“ In Hinblick auf die Verhandlungen der EU-Staaten über das anstehende Budget und einen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds zeigte sich Maas optimistisch.