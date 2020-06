Autoren klagen weiter über mangelnde Coronahilfen

Die Literaturschaffenden des Landes beklagen weiterhin zu wenig Unterstützung vonseiten des Bundes in der Coronakrise. Dies ergibt eine Umfrage der IG Autorinnen Autoren unter 180 Literaten zum Covid-19-Fonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds respektive dem Härtefallfonds. „Das Ergebnis ist noch schlechter ausgefallen als ohnehin schon befürchtet“, so die IG am Montag.