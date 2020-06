Größte Altstadt Tirols lädt zur „Heim(at)reise“ nach Hall ein

Hall – Mit einem kurzfristig geschnürten achtwöchigen Sommerprogramm wollen Stadtmarketing, TVB und Kaufmannschaft Hall die größte Altstadt Tirols (neu) beleben. Das Signal laute, „dass in Hall immer viel los ist, auch in dieser schwierigen Zeit“, meint BM Eva Posch.

Für einen Hauptaspekt zeichnet der Verein der Haller Kaufleute um Obmann Richard Madersbacher und Katrin Stiller verantwortlich: „Corona hat auch für uns alles verändert, wir überlegten uns, was wir tun können“, sagt Madersbacher. Aus der Grundidee, „die Bühne und das Flair“ der Altstadt zu nützen – und vor dem Hintergrund, dass viele Leute heuer auf Fernreisen verzichten –, entstand das Motto „Heim(at)reise. Kurz- urlaub in Hall“.

Logo der Aktion ist ein Papierflieger: „Der fliegt nicht weit, sondern nur ums Eck. Genau dort sind unsere Betriebe“, erklärt Stiller. Die Kaufleute wollen „Urlaubsfeeling vermitteln“, etwa bei zwei Gewinnspielen: So erhalten alle Kunden, die in den teilnehmenden Betrieben einkaufen, „Boardingpässe“ als Gewinnspieltickets. Jeden Samstag werden drei mal hundert Euro in Form des „Regionsguldiners“ verlost. In den Geschäften liegen zudem Postkarten auf, die man als Urlaubs­grüße aus Hall in alle Welt verschicken kann. Die Empfänger sollen sie dann unter dem Hashtag „Heimatreise“ auf Instagram posten – unter allen Teilnehmern wird ein Wochenende in Hall verlost.